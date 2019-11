Il Papa a Nagasaki: "Orrore indicibile subito dalle vittime"

In visita a Nagasaki durante il suo viaggio in Giappone, Papa Francesco ha detto che la città su cui fu sganciata la seconda atomica il 9 agosto 1945 "ci rende più consapevoli del dolore e dell'orrore che come esseri umani siamo in grado di infliggerci". Il Pontefice ha quindi spiegato che "la croce bombardata e la statua della Madonna, recentemente scoperta nella Cattedrale, ci ricordano l'orrore indicibile subito nella propria carne dalle vittime".