Il nuovo capo del Pentagono: prima chiamata con Stoltenberg, ribadito impegno nella Nato

Prima telefonata da nuovo capo del Pentagono per Lloyd Austin che ha chiamato il segretario della Nato, Jens Stoltenberg. "Fantastico parlare con Stoltenberg, la prima chiamata che ho fatto per lavoro", si legge in un tweet di Austin che precisa di aver "ribadito il fermo impegno degli Stati Uniti nei confronti della Nato e il nostro apprezzamento per il lavoro di squadra e l'importanza che i nostri alleati portano alle missioni in tutto il mondo".