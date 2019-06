Il Mirazur di Mentone è il migliore ristorante al mondo, premio speciale al "Lido 84" dei fratelli Camanini

E' il Mirazur di Mentone guidato da Mauro Colagreco il miglior ristorante del mondo secondo "50 Best Restaurant". Lo chef argentino succede all'italiano Massimo Bottura, che vinse la scorsa edizione e da quest'anno non è più in gara ma entra, come gli altri vincitori, nella speciale sezione "Best of the Best" in compagnia di mostri sacri della gastronomia mondiale anch'essi al primo posto negli anni passati.