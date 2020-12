Il giro del mondo del... monolite: scompare anche dalla Romania e riappare in California

Prima fu il deserto dello Utah , poi un salto in Europa, e precisamente in Romania, e ora un'apparizione in California, a metà strada tra San Francisco e Los Angeles, sulla Route 101. Si infittisce il mistero sul monolite in metallo alto tra tre e quattro metri che da settimane appare e scompare all'improvviso in diverse parti del mondo. Chi c'è dietro questa installazione diventata un caso globale?

La nuova apparizione - Il 2 dicembre il monolite è stato avvistato sulla Pine Mountain, di nuovo una zona remota e selvaggia in località Atascadero. Alla notizia diffusa dal giornale locale Atascaderonews.com, decine di escursionisti e curiosi hanno raggiunto la cima per una foto da postare sui social. "Il monolite a tre facce sembra di acciaio inossidabile ed è saldato ad ogni angolo, con rivetti che fissano i pannelli laterali a un probabile telaio in acciaio all'interno. Rispetto al fratello dello Utah, che era saldamente montato sulle rocce, questo sembra leggermente instabile", si legge sulla stampa locale.

L'incursione in Europa - Un monolite metallico di quattro metri era improvvisamente apparso il 27 novembre sull'altopiano di Batca Doamnei, a Piatra-Neamt, città nel nord-est della Romania; poi era misteriosamente sparito nel nulla dopo pochi giorni. Così anche in Europa, tra le rovine della fortezza abbandonata di Petrodava, è stata trovata una figura di ferro simile - cosa che aumenta ulteriormente la coltre di mistero - all'altra dello stesso genere apparsa e anch'essa scomparsa nel deserto dello Utah, negli Stati Uniti.

Il sindaco della città romena Andrei Carabelea non ha negato una possibile visita di esseri provenienti da altri mondi. Rocsana Josanu della Direzione provinciale della Cultura della Provincia di Neamt ha dichiarato che il monolite "è stato trovato su una proprietà privata, in una zona protetta di un sito archeologico e prima di installare qualcosa lì, c'è bisogno di un permesso da parte nostra e del ministero della Cultura". Che, evidentemente, non era mai arrivato.

Anche nel caso europeo, come e perché il "monumento" in metallo sia apparso (e poi sparito), dunque, non si è mai chiarito. Le autorità hanno aperto un'inchiesta, che non ha portato ancora ad alcun risultato se non quello di allungare la lista dei commenti, la maggior parte di una certa ilarità, pochi altri legati al fascino del mistero, sui social forum romeni.