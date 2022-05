Il "Fantasma di Kiev" non esiste: ecco la smentita del "Times"

Anche Tgcom24, come molte altre testate, ha creduto alla fondatezza della notizia riferita dal giornale londinese. Ma ci siamo sbagliati. Il "Times" ha infatti smentito la notizia. E anche noi oggi vi chiediamo scusa.

Il pilota non è il "fantasma"

- Il giornale di Londra aveva detto che la notizia della morte del "fantasma" era stata confermata dalle autorità ucraine spiegando che il pilota-eroe era Stepan Tarabalka appunto. Il pilota è davvero morto in guerra lo scorso 13 marzo, lasciando la moglie Olenia e il figlio Yarik. Ma non è lui il leggendario "fantasma", autore dell'abbattimento di 40 aerei russi. E, dopo la pioggia di smentite arrivate il "Times" è corso ai ripari: il titolo del suo articolo era "Il Fantasma di Kiev muore in battaglia dopo aver abbattuto 40 aerei russi". E' diventato "Il Fantasma di Kiev è vivo in tutti i piloti che combattono per l'Ucraina, dice l'Aviazione militare".

La morte di Tarabalka e le autorità ucraine

- D'altra parte della vicenda di Tarabalka si parla da settimane. Quando era stata data la notizia della sua morte, il 25 marzo, già all'epoca accostando il suo nome all'identità del "fantasma", era subito arrivata la smentita del consigliere del presidente ucraino Oleksiy Arestovych. Lo stato maggiore delle forze armate ucraine aveva comunicato il decesso del pilota senza citare nessuna connessione con la figura leggendaria.

Il reporter ucraino: "Il fantasma è una leggenda"

- Infine, dopo la notizia pubblicata dal "Times", il reporter di guerra Illia Ponomarenko del "Kyiv Independent" ha pubblicato la sua smentita su Twitter con un comunicato dell'esercito ucraino che chiede lo stop delle bufale sul "fantasma", che è e resta una leggenda, "un'immagine dei piloti della quarantesima brigata di aviazione dell'Aeronautica", che proteggono la città. Proprio questa "immagine" ha ispirato il "Times" per il nuovo titolo.