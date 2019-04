Il Dalai Lama in ospedale per infezione polmonare, ma ora sta meglio

Il Dalai Lama, ricoverato in ospedale a Nuova Delhi, in India, per un'infezione polmonare, sta meglio. Lo ha fatto sapere il suo portavoce, Tenzin Taklha. Il leader spirituale tibetano, 83 anni, è tuttora ricoverato ma dovrebbe rimanere in ospedale non più di uno o due giorni. Martedì era partito in aereo verso la capitale indiana per un consulto, ma i medici hanno deciso di trattenerlo.