Il Belgio introduce la settimana lavorativa di 4 giorni

È stato raggiunto un accordo di riforma delle norme sul lavoro che prevede, tra l'altro, la possibilità di spalmare le ore settimanali di un tempo pieno su quattro giorni, guadagnando un giorno in più di riposo. Si tratta di "progressi concreti per tutti i lavoratori", ha twittato il ministro del Lavoro Pierre-Yves Dermagne annunciando l'intesa.

Secondo il presidente del Consiglio, Alexander De Croo, "il periodo del Covid ci ha costretto a lavorare in modo più flessibile, il mercato del lavoro si è dovuto adattare a questo". La riforma approvata dal comitato ministeriale introduce una flessibilità dell'orario pensata anche come supporto alla genitorialità e si prevede anche la possibilità di lavorare più ore una settimana e un po' meno quella successiva.

Sarà poi previsto un diritto alla formazione, con la richiesta di un piano per sviluppare le competenze dei lavoratori a tutte le aziende con più di 20 dipendenti. Verranno fissate quindi delle regole per il diritto alla disconnessione, oltre a essere previsti più aiuti per quanti saranno licenziati.