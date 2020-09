IgNobel 2020, ai leader mondiali il "premio" per la gestione della pandemia

Temi insoliti, stravaganti e immaginifici - Il premio IgNobel viene assegnato dal 1991 alle ricerche più stravaganti. L'organizzazione è opera della rivista Annals of Improbable Research, grazie al finanziamento delle associazioni di Fantascienza e degli studenti di Fisica dell'Università di Harvard. Sono dunque riconoscimenti assegnati alla "scienza da ridere" pescando, in genere, tra le pubblicazioni scientifiche di riviste del tutto autorevoli che hanno trattato temi insoliti, stravaganti e immaginifici.

Cerimonia 2020 online - Nell'anno della pandemia di coronavirus, non poteva mancare il riferimento al Covid. Tra l'altro proprio a causa della pandemia, la cerimonia del 2020 sarà esclusivamente online. "Insetti" è il tema di quest'anno e, tra musiche e concerti, è in programma anche la prima di di "Dream, Little Cockroach", una mini-opera eseguita da cantanti lirici e scienziati dell'area di Boston e dai premi Nobel, gli stessi che consegnano il premio, come avviene di rito in ogni edizione. Protagonista dell'opera è un uomo che sogna di essere stato trasformato in un essere umano dopo essere stato per molto tempo uno scarafaggio. Alla fine le persone che assistono al fenomeno decidono di farne il loro leader.