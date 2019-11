"I politici italiani non aiutino Joshua Wong: azioni criminali a Hong Kong"

La nota - "Nell'ultimo periodo, si e' registrata una escalation nelle attività criminali e violente ad Hong Kong che stanno spingendo la città in una situazione di pericolo estremo e ne stanno calpestando gravemente lo stato di diritto e l'ordine sociale, danneggiandone seriamente prosperità e stabilità, minacciando il principio fondamentale noto come 'Un paese, due sistemi'. Il segretario generale di Demosisto di Hong Kong, Joshua Wong, ha pianificato e partecipato al caos, alle violenze e agli attacchi alla polizia; tutte azioni criminali che ne hanno determinato l'arresto e attualmente si trova in una condizione di libertà provvisoria in attesa del processo" - si legge nella nota cinese.

La protesta - "Alcuni politici italiani - conclude il documento - hanno ignorato i fatti appena descritti e hanno voluto con determinazione fare la videoconferenza con Joshua Wong, fornendo una piattaforma per un separatista "pro-indipendenza" di Hong Kong e appoggiando la violenza e il crimine. Si è trattato di un grave errore - fanno sapere dall'ambasciata - e di un comportamento irresponsabile per cui siamo fortemente insoddisfatti ed esprimiamo la nostra piu' ferma opposizione".

La nota della Farnesina - Le dichiarazioni del portavoce dell'ambasciata cinese a Roma sul caso di Hong Kong "sono del tutto inaccettabili e totalmente irrispettose della sovranità del Parlamento italiano". Lo comunica la Farnesina, esprimendo "forte disappunto per quella che è considerata un'indebita ingerenza nella dialettica politica italiana". In precedenza l'ambasciata cinese aveva definito "irresponsabili" i nostri parlamentari. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha dichiarato: "I nostri legami commerciali non possono assolutamente mettere in discussione il rispetto delle nostre istituzioni, del nostro parlamento e del nostro governo".