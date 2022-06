I filorussi: "A Severodonestsk per gli ucraini o resa o morte"

Le forze ucraine bloccate a Severodonetsk "hanno due opzioni: seguire l'esempio dei loro colleghi e arrendersi, o morire.

Non hanno altra scelta". Lo ha detto il vice capo del dipartimento della Milizia popolare della sedicente Repubblica Popolare del Donetsk, Eduard Basurin. Secondo lui, domenica i soldati delle forze armate ucraine hanno fatto saltare in aria l'ultimo ponte che collegava Severodonetsk con Lisichansk, e ora non possono lasciare la città.