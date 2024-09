Hvaldimir, il beluga "spia dei russi" ucciso con un colpo di arma da fuoco

Il sospetto che non si trattasse di una morte naturale c'era già prima dell'autopsia. Con un’età stimata di circa 15 anni, Hvaldimir era ancora giovane per una specie che può vivere fino a 60 anni. In questi giorni Haug ha raccontato che nel corpo dell'animale è stato trovato un proiettile che sarebbe la causa della morte, oltre a numerose ferite già visibili da una perizia esterna: "Non c'è alcun dubbio che questo animale gentile e mansueto sia stato ucciso in modo insensato. Cercheremo di ottenere giustizia per Hvaldimir e speriamo che qualcuno si faccia avanti con informazioni sul suo omicidio", ha aggiunto. L'associazione OneWhale, insieme a Noah, ha presentato una denuncia a polizia locale e autorità nazionale norvegese.