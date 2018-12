Huawei, giudice Canada concede libertà su cauzione a Meng Wanzhou

Meng Wanzhou, la direttrice finanziaria del colosso cinese delle telecomunicazioni Huawei, arrestata a Vancouver, in Canada, a inizio dicembre su richiesta degli Stati Uniti, sarà rimessa in libertà su cauzione. Lo ha deciso un giudice fissando in 10 milioni di dollari canadesi la somma da pagare. Il tribunale ha ordinato a Meng Wanzhou di consegnare il passaporto e di indossare un dispositivo Gps.