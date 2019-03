Huawei, da Canada ok a iter estradizione in Usa di Meng Wanzhou

Il ministero della Giustizia canadese ha dato il suo ok perché proceda l'iter di l'estradizione negli Stati Uniti di Meng Wanzhou, la direttrice finanziaria di Huawei accusata di aver eluso le sanzioni americane contro l'Iran. A decidere se le prove sono sufficienti sarà un giudice in una udienza fissata per il 6 marzo. In caso positivo, sarà il ministro della giustizia canadese ad avere l'ultima parola sull'estradizione.