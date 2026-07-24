Media Houthi, Hodeida e isola di Kamaran colpiti da raid saudita

Gli attacchi delle ultime ore accrescono un clima che è già di forte tensione. Recentemente gli Houthi avevano annunciato un blocco marittimo contro l'Arabia Saudita, prendendo di mira diverse sue navi. Il blocco imposto dagli Houthi, annunciato il 20 luglio, era stato presentato dai leader come una risposta "occhio per occhio" all'attacco all'aeroporto internazionale di Sana'a avvenuto una settimana prima, per cui il gruppo aveva incolpato l'Arabia Saudita. Nella giornata del 23 luglio invece un'imbarcazione saudita ha riportato lievi danni allo scafo in seguito a un attacco avvenuto nel Mar Rosso. Lo ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale dell'Arabia Saudita, citando l'autorità dei trasporti del Regno. L'agenzia ha reso noto che l'equipaggio è rimasto illeso e che la nave ha proseguito verso la sua destinazione. Poco dopo questa notizia i media Houthi hanno riferito del raid saudita su Hodeida.