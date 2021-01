Houston, corriere di Amazon trova bimbo di 5 mesi su un marciapiede

Italy Photo Press

Era stato abbandonato nel suo seggiolino, sul ciglio di una strada, a soli cinque mesi. A trovarlo un corriere di Amazon che in quel momento si trovava nella zona per fare una consegna. L'uomo non ha esitato, si è fermato, ha preso il piccolo e ha chiesto aiuto. E' accaduto a Houston, negli Stati Uniti. Il bimbo è stato subito consegnato alla polizia locale che in realtà lo stava già cercando.