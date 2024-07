Hostess irlandese bloccata a Dubai: è accusata di tentato suicidio e abuso di alcol

Towey, a Dubai dall'aprile 2023, adesso alloggia in una proprietà in affitto con sua madre, Caroline, che l'ha raggiunta per starle vicino. Parlando attraverso DiD, Towey ha chiesto l'aiuto del primo ministro irlandese. "Non so cosa accadrà in tribunale la prossima settimana. Non vedo l'ora di tornare a casa, in Irlanda, e lasciarmi tutto questo alle spalle". Ma secondo gli attivisti l'hostess potrebbe affrontare una lunga pena detentiva in un carcere noto per "violazioni dei diritti umani e torture". "Chiediamo alle autorità di Dubai di ritirare urgentemente le accuse contro Tori, rimuovere il divieto di viaggio e lasciarla tornare a casa in Irlanda con sua madre", ha dichiarato Radha Stirling, ceo di DiD.