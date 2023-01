Dubai guarda al turismo e abolisce la tassa sugli alcolici

Dubai ha eliminato la tassa sugli alcolici del 30% e smetterà di far pagare le licenze personali per gli alcolici, che chiunque intenda bere deve avere con sé, nel tentativo di rendere la città più attraente per gli stranieri, in risposta alla concorrenza dei Paesi vicini.

Non è però chiaro se il provvedimento, entrato in vigore a Capodanno, sarà permanente. Il Financial Times ha descritto la mossa come una prova di un anno, citando "dirigenti del settore informati della decisione".