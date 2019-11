Hong Kong, quattro persone accoltellate in un centro commerciale

Quattro persone sono rimaste ferite da un uomo armato di coltello in un centro commerciale di Hong Kong, dove continuano le proteste antigovernative. L'aggressione si è verificata nel centro commerciale CityPlaza, nel distretto di Tai Koo, uno di quelli dove la polizia è intervenuta per disperdere i manifestanti. L'aggressore, di cui ancora non sono note le generalità, è stato bloccato dalla folla.