Hong Kong, primo arresto con nuova legge sulla sicurezza nazionale

La polizia di Hong Kong ha effettuato il primo arresto in base alla nuova legge sulla sicurezza nazionale dopo appena entrata in vigore. In manette è finito un uomo che, secondo quanto riferito dai media locali, era in possesso di una bandiera della Hong Kong indipendente. La polizia, nel frattempo, ha usato per la prima volta anche la nuova bandiera viola che vale come monito ai manifestanti che utilizzano bandiere o striscioni illegali.