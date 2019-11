Hong Kong, Pechino: se situazione degenera non staremo a guardare

"Qualora la situazione continuasse a peggiorare e si creasse una crisi acuta che il governo regionale non riesce a tenere sotto controllo, che può creare confusione o che mina la sovranità nazionale e la sicurezza, il governo centrale cinese non resterà seduto a guardare". Lo ha detto l'ambasciatore cinese in Italia Li Junhua, parlando delle proteste a Hong Kong. "Qualsiasi persona tenti di dividere la Cina, non potrà mai vincere", ha avvertito.