Hong Kong: magnate Jimmy Lai torna in carcere

Ansa

Il magnate dei media di Hong Kong e attivista pro-democrazia, Jimmy Lai, dovrà tornare in carcere in attesa del processo. Lo ha deciso la Corte suprema di Hong Kong. Lai, 73 anni, fondatore di Next Digital, il gruppo che pubblica il tabloid Apple Daily, è stato arrestato ad agosto con l'accusa di collusione con forze straniere ed è stato liberato su cauzione. La Corte ha accolto la richiesta dell'accusa di negargli la libertà su cauzione.