Hong Kong, la governatrice Lam: divieto di indossare maschere operativo da sabato

Il divieto dell'uso di maschere in cortei e manifestazioni in luoghi pubblici sarà operativo a Hong Kong da sabato: lo ha annunciato la governatrice Carrie Lam , in una conferenza stampa in cui era accompagnata da 16 ministri del suo gabinetto. "E' una mossa necessaria per far fronte a una vera emergenza", ha detto la Lam. Intanto centinaia di manifestanti mascherati sono scese in piazza, formando barricate allo scopo di bloccare il traffico.

La legge in questione risale al 1922, epoca in cui Hong Kong era ancora una colonia britannica. Intanto migliaia di persone, perlopiù impiegati, si sono radunate per protestare contro il piano della Lam, messo in atto con l'obiettivo di porre fine a quattro mesi di manifestazioni. La norma non viene applicata dal 1967 e rischia, secondo gli esperti, di orientare la regione semi-autonoma cinese verso l'autoritarismo.

La città sta vivendo la più grave crisi politica dal suo ritorno sotto la giurisdizione cinese nel 1997, con azioni quasi quotidiane che chiedono riforme democratiche e denunciano il declino delle libertà e la crescente interferenza di Pechino negli affari di Hong Kong. Né il governo centrale cinese né l'esecutivo di Hong Kong, in linea con Pechino, sono riusciti ad allentare le tensioni, che stanno provocando scontri sempre più violenti tra manifestanti e polizia.



"I giovani rischiano la vita, non importa per loro essere imprigionati per dieci anni, quindi non indossare una maschera sarà un problema per loro", ha affermato un manifestante. Martedì è stato il giorno più violento a Hong Kong da giugno, mese di inizio delle mobilitazioni. Mentre la Cina celebrava il settantesimo anniversario della fondazione del suo regime, l'ex colonia britannica è stata teatro di scontri in molti quartieri che hanno messo a dura prova le forze dell'ordine. Un agente di polizia ha sparato per la prima volta un proiettile a distanza ravvicinata contro un manifestante, ferendolo gravemente.

Il divieto riguarda tutte le manifestazioni non autorizzate o illegali, quelle approvate dalla polizia e si estende al trucco facciale per coprire e camuffare la propria identità. Il segretario alla Sicurezza, John Lee, ha detto che la stretta interesserà ogni corteo con oltre 30 persone e sit-in con più di 50 partecipanti. Le pene ai trasgressori sono di un massimo di un anno di reclusione e/o la multa di 25mila dollari di Hong Kong (circa 3.200 dollari americani).

Il divieto prevede eccezioni, come nel caso di motivi di salute e religiosi, e conferisce alla polizia il potere di chiedere a chiunque di rimuovere la maschera in un luogo pubblico. In caso di resistenza, si rischiano fino a sei mesi di reclusione.