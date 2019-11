Hong Kong, Lam: "Ancora più di 100 studenti asserragliati nel Politecnico"

La governatrice di Hong Kong, Carrie Lam, si è detta "molto preoccupata per la pericolosa situazione" del Politecnico assediato dalla polizia. All'interno del campus sono ancora asserragliati oltre 100 studenti, dopo che circa 600 manifestanti hanno lasciato la struttura. La Lam ha poi spiegato di aver raggiunto un accordo con la polizia per tentare di risolvere la situazione in modo pacifico.