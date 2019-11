Hong Kong, la Corte nega l'espatrio all'attivista Joshua Wong

Joshua Wong, attivista pro-democrazia attualmente in libertà su cauzione, non può lasciare Hong Kong. La sua richiesta di espatrio per un viaggio in Europa, infatti, è stata rigettata dalla Corte di Hong Kong. Lo precisa una nota dell'Ufficio del portavoce del ministero degli Esteri di Pechino rispondendo alla richiesta di chiarimenti in merito alla visita di Wong in Italia su invito della Fondazione Feltrinelli per un evento del 27 novembre a Milano.