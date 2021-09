Hong Kong, condannati 9 attivisti per veglia Tienanmen

Ansa

Nove attivisti pro-democrazia di Hong Kong sono stati condannati a pene tra i sei e i 10 mesi di carcere per aver promosso e partecipato alla veglia del 4 giugno in memoria delle vittime della strage di Piazza Tienanmen, vietata per la prima volta dalla polizia dal 1990. Altri tre sono stati condannati, ma hanno beneficiato della pena per le stesse accuse di adesione a un'assemblea illecita o di incitamento ad altri ai fini della partecipazione.