Hong Kong, chi è in quarantena per Covid sarà monitorato con braccialetti elettronici

Il precedente

- Come riporta Business Insider, non è la prima volta che Hong Kong ha utilizzato braccialetti elettronici per monitorare i pazienti positivi. Già a inizio anno venivano usati per chi era sottoposto a isolamento domiciliare.

Nel 2020, primo anno di pandemia, chi arrivava dall'estero doveva indossare i dispositivi e stare in quarantena per 14 giorni. Tali oggetti presentavano un Qr Code da collegare a un'applicazione installata sui propri smartphone. Più tardi, furono consegnati braccialetti in grado di controllare direttamente i movimenti delle persone.

Zero tolleranza

- Non è ancora chiaro che tipo di braccialetti verranno consegnati ai pazienti, spiega Business Insider. Ciò che è sicuro è che Lo Chung-mau sostiene la politica zero-Covid, ed è pronto a nuove misure restrittive per arginare la quinta ondata di contagi.