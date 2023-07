Hong Kong, è caro tombe: fino a 430mila dollari per un loculo

Un'ultima residenza costosa, scrive la Cnn descrivendo gli interni decorati in marmo bianco della torre Shan Sum di dodici piani gestita privatamente, in un vecchio distretto industriale di Kwai Chung. Ma non è il cimitero più caro della città: il primo posto spetta, secondo il Consumer Council, a un complesso simile a un tempio nella periferia nord di Fanling, dove uno spazio per un'urna costa circa 660mila dollari, escluse le spese di gestione che ammontano a 25 mila dollari.

Un riposo di lusso

Un investimento che - sottolinea la Cnn - potrebbe non spaventare i paperoni di Hong Kong se non fosse che il riposo di lusso è garantito per soli dieci anni, la durata della licenza privata della struttura, rilasciata dal governo di Hong Kong. L'architetto autore dell'edificio, Ulrich Kirchhoff, ha detto alla tv americana, che per i cari in visita c'è a disposizione uno spazio sul tetto e terrazzi, con tanto di climatizzatori e app per orientare i parenti in visita ai propri defunti. La torre nasce da un'idea di Margaret Zee, una donna d'affari 70enne che ha fatto fortuna nel settore della gioielleria e nell'immobiliare e ora gestisce una fondazione di beneficenza: ha avuto l'idea alla morte del marito per le difficoltà incontrate nel trovare un luogo dove seppellirlo. Rispettare i morti è importante nella cultura cinese, ha detto Zee alla Cnn, e molti sono disposti a fare di tutto per onorare la tradizione.