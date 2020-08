Hong Kong, arrestato tycoon Jimmy Lai: usata nuova legge su sicurezza

Il tycoon Jimmy Lai, tra le figure di maggior rilievo del fronte democratico di Hong Kong, è stato arrestato con il sospetto di violazione della nuova legge sulla sicurezza nazionale. La polizia ha riferito di aver eseguito in tutto sette arresti in base all'accusa "di collusione con forze straniere e cospirazione per commettere frodi", parte di un'operazione su larga scala. Lai è a capo di un impero dell'editoria sotto la holding Next Digital.