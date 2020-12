Hong Kong, arrestato il 73enne magnate e attivista Jimmy Lai

Ansa

Il magnate dei media e attivista Jimmy Lai, comparso in tribunale a Hong Kong con l'accusa di frode è stato arrestato come conseguenza dei rifiuti di concedergli la libertà su cauzione per rischio di fuga. Il processo a Lai, 73 anni, proprietario del tabloid Apple Daily schierato a favore delle riforme democratiche, partirà ad aprile con un giudice tra quelli nominati in base alla legge sulla sicurezza nazionale imposta dalla Cina.