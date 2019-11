Hong Kong, arrestati parlamentari pro-democrazia

Sette deputati pro-democrazia di Hong Kong sono stati arrestati o rischiano l'arresto. Lo riferisce la polizia in una nota, aggiungendo che i parlamentari compariranno in tribunale lunedì. In conferenza stampa, altri deputati hanno detto che i loro colleghi dovrebbero essere accusati di aver ostacolato i lavori del parlamento, a maggio, mentre si stava discutendo della legge sull'estradizione in Cina.