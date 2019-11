Hong Kong, affluenza boom per le elezioni distrettuali 

Sull'esito elettorale, la governatrice Carrie Lam si è detta fiduciosa: "Stiamo affrontando una situazione estremamente impegnativa nell'organizzazione di queste elezioni, ma sono soddisfatta per gli sforzi di tutte le parti coinvolte". E alla domanda se le elezioni possano essere lette come un voto di fiducia nei suoi riguardi, la governatrice, secondo i media locali, ha replicato che "il voto di è per eleggere i candidati per i 18 consigli distrettuali. Sono sicura che ogni elettore terrà conto di tutti i fattori prima di decidere".

Altrettanto fiducioso, ma dal lato opposto della barricata, è il leader studentesco Joshua Wong, uno degli attivisti di punta del fronte pro-democrazia. Pur essendo stato escluso dalle candidature proprio per le sue posizioni, Wong ha assicurato che continuerà a combattere per l'autodeterminazione della ex colonia britannica. e ha sottolineato che "la gente può protestare nelle urne o per le strade per la democrazia e contro la stretta della polizia sui dimostranti", e ha sollecitato ancora la mobilitazione globale a favore di Hong Kong perché sia tenuta alta l'attenzione sulle elezioni.