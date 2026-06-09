Honduras, la riforma del Parlamento: "Fino a 60 anni di carcere per chi commette femminicidio"

Non solo modifiche "testuali". Il Congresso di Tegucigalpa ha infatti inviato una richiesta urgente e formale alla Corte suprema di giustizia perché crei un organo giudiziario specializzato, con competenza territoriale nazionale, che abbiano il compito di seguire esclusivamente i casi di femminicidio e tutti i reati correlati. Questo organo sarà composto solo da donne: "Saranno giudici donne, che impartiranno giustizia a favore delle donne. Questo è ciò che questa riforma sta stabilendo", ha spiegato il presidente Zambrano.