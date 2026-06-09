Honduras, la riforma del Parlamento: "Fino a 60 anni di carcere per chi commette femminicidio"
Il Congresso in Honduras ha inasprito le pene per i femminicidi. E ha chiesto la creazione di un organo composto solo da donne che giudicherà i casi
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In Honduras una donna muore uccisa ogni 32 ore. Una vera e propria emergenza sociale che ha spinto il parlamento di Tegucigalpa a riformare in maniera drastica e unanime il codice penale, inasprendo le pene per il reato di femminicidio fino a 60 anni di reclusione. "Stabilendo un aumento della punizione, qualsiasi criminale che commetta violenza contro una donna deve chiaramente sapere che dovrà affrontare tutta la forza della legge", ha affermato Tomas Zambrano, presidente del Parlamento honduregno.
Le nuove pene per i femminicidi
La pena base per chi commette femminicidio è compresa tra i 25 e i 30 anni, come specifica il Congresso in un comunicato stampa. La pena lievita in maniera consistente in presenza di circostanze aggravanti - come violenza sessuale o sequestro di persona con conseguente morte della vittima - si potrà arrivare fino a 40 anni. Con ulteriori aggravanti, per la prima volta specificate nel codice penale honduregno, la pena comminata potrà arrivare a 60 anni. Gli indicatori specifici sono l'abuso della vittima, la violenza psicologica, le pretese di possesso sulla vittima e lo sfruttamento della dipendenza economica o della disabilità della vittima.
Il nuovo organo giudiziario per i femminicidi: "Composto solo da donne"
Non solo modifiche "testuali". Il Congresso di Tegucigalpa ha infatti inviato una richiesta urgente e formale alla Corte suprema di giustizia perché crei un organo giudiziario specializzato, con competenza territoriale nazionale, che abbiano il compito di seguire esclusivamente i casi di femminicidio e tutti i reati correlati. Questo organo sarà composto solo da donne: "Saranno giudici donne, che impartiranno giustizia a favore delle donne. Questo è ciò che questa riforma sta stabilendo", ha spiegato il presidente Zambrano.
Femminicidi in Honduras: i dati dell'emergenza
L'Honduras ha il tasso di femminicidi più alto tra i 17 Paesi della America Latina, con 4,3 casi ogni 100mila abitanti (nel 2018 in Italia era dello 0,5 ogni 100mila abitanti). La nazione centroamericana ha registrato 262 femminicidi nel 2025, secondo l'Osservatorio sulla violenza dell'Università nazionale autonoma dell'Honduras.