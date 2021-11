Honduras, 5,2 milioni al voto per le elezioni presidenziali

Afp

Quasi 5,2 milioni di honduregni sono chiamati alle urne oggi per eleggere il presidente, in un Paese vittima di violenze diffuse e preda di potenti bande di narcotrafficanti che hanno esteso la loro corruzione ai massimi livelli dello Stato. Favorita è Xiomara Castro, moglie dell'ex presidente Zelaya spodestato da un golpe nel 2009, è la favorita in diversi sondaggi, ma il Partito Nazionale del presidente uscente Juan Orlando Hernandez è ancora forte.