Hiroshima, 80° anniversario dell’atomica: 120 Paesi ricordano l’orrore e rilanciano il disarmo

La cerimonia si è svolta come da tradizione nel Parco della Pace, accanto al Genbaku Dome, uno dei pochi edifici rimasti in piedi dopo l'esplosione e oggi simbolo della tragedia. Alle 8:15 in punto, il suono della campana ha dato il via a un minuto di silenzio collettivo. Sopravvissuti, familiari delle vittime, scolaresche, rappresentanti religiosi e diplomatici hanno osservato in raccoglimento l'ora esatta della catastrofe. Il gesto ha assunto un significato ancora più profondo in un momento storico segnato da crescenti tensioni geopolitiche e rischio nucleare.