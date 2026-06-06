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Hegseth: "Invasione di ideologie in Ue come lo sbarco Usa in Normandia"

Il segretario statunitense alla Difesa: "Le capitali europee faranno qualcosa?"

06 Giu 2026 - 15:36
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© Afp

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Il segretario americano alla Difesa, Pete Hegseth, parlando a Colleville-sur-Mer (nord della Francia) in occasione delle celebrazioni dell'82esimo anniversario dello sbarco in Normandia, ha paragonato lo storico evento che vide protagonisti i soldati americani al fatto che "oggi diverse spiagge europee sono prese d'assalto da varie ideologie pericolose: sulle spiagge della Spagna, dell'Italia, della Grecia e della Bulgaria, arrivano barche e uomini". "Le capitali europee - si è chiesto - agiranno contro questa invasione o è già troppo tardi?".

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