Hebron, scala tutti i giorni la parete dell'ospedale per stare vicino a sua madre ricoverata per Covid

Sua madre, 73 anni, era stata ricoverata per Covid all'ospedale di Hebron e lui, Jihad Al-Suwaiti, palestinese, le ha voluto stare vicino fino alla fine nonostante le rigide norme anti-contagio. Non poteva raggiungerla nel reparto in cui si trovava per le regole che impediscono qualsiasi contatto con i malati. E allora tutte le sere, fino al giorno della morte della donna, si è arrampicato sul muro dell'ospedale ed è rimasto lì, alla finestra, a guardarla. Per farle sentire che lui le era vicino, che non l'abbandonava nonostante il terribile virus che, alla fine, se l'è portata via.