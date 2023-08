Incendi Hawaii, si dimette il capo dell'agenzia emergenze di Maui

Alle Hawaii si è dimesso il capo dell'Agenzia per la gestione delle emergenze di Maui (Mema), criticata per non aver suonato le sirene d'allarme durante l'incendio che ha devastato la città hawaiana di Lahaina.

"Il sindaco Richard Bissen ha accettato le dimissioni dell'amministratore della Mema, Herman Andaya", afferma un comunicato delle autorità locali. "Invocando motivi di salute, Andaya ha presentato dimissioni che hanno effetto immediato", specifica la nota.