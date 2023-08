Incendi alle Hawaii, sale a 36 morti il bilancio delle vittime a Maui

Le fiamme continuano ad essere alimentate dai venti dall' uragano Dora . Secondo una stima, ancora non definitiva, oltre 270 strutture sono state danneggiate. Migliaia le persone costrette ad abbandonare le proprie abitazioni. Testimoni hanno raccontato di essersi dovuti lanciare in mare per fuggire alle fiamme .

"Non ci sono altri dettagli disponibili al momento", si legge nella nota dell'amministrazione della contea di Maui. Dall'isola sono state già evacuate più di 11mila persone, come ha reso noto in conferenza stampa il direttore del dipartimento dei Trasporti delle Hawaii Ed Sniffen, aggiungendo che altri 2mila residenti dovrebbero essere trasferiti al sicuro nella giornata di venerdì. Circa 600 persone hanno trascorso la notte nell'aeroporto locale in attesa del primo volo disponibile.