Harrods, a Londra i dipendenti scioperano nei giorni clou di Natale

Nel frattempo, a settembre è emerso che gli attuali proprietari qatarioti del grande magazzino si sono auto- pagati un secondo dividendo consecutivo di 180 milioni di sterline lo scorso anno, nonostante un calo dei profitti del 35%. Harrods sembra però minimizzare: “Coloro che hanno votato per lo sciopero, 176 dipendenti (circa il 10% dei colleghi complessivamente), sono una piccola minoranza della nostra forza lavoro e abbiamo piani di emergenza in atto durante il periodo natalizio per garantire i nostri servizi non vengono interrotti da questa azione pianificata”. I lavoratori chiedono un aumento salariale in linea con l’aumento dell'inflazione e l’introduzione di un bonus natalizio annuale a partire da 500 sterline quest’anno. Il sindacato afferma infatti che alcuni lavoratori ricevono un buono di 50 sterline da spendere da Harrods, che però non è facile da usare in un grande magazzino di lusso. Chiedono anche la fine del lavoro obbligatorio nei giorni festivi per gli addetti alle pulizie e della politica di far lavorare gli addetti alle pulizie part-time per nove giorni senza interruzioni, così come una maggiore trasparenza su come il costo del servizio per i clienti viene diviso tra i lavoratori dei ristoranti.