Haiti, attacco a comunità vudù: uccise 184 persone

Un capobanda che controlla un porto chiave nella capitale di Haiti è accusato di aver massacrato anziani e leader religiosi vudù per vendicare la morte del figlio, secondo il governo e le organizzazioni per i diritti umani che stimano che siano state uccise più di 100 persone. I resoconti sul numero di morti a Port-au-Prince possono variare notevolmente in un Paese in cui tali omicidi spesso avvengono in aree controllate dalle gang e in gran parte inaccessibili. Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha condannato la violenza in corso, che ha visto l'uccisione di "almeno 184 persone, tra cui 127 uomini e donne anziani, tra il 6 e l'8 dicembre nel quartiere Wharf Jérémie di Cité Soleil", ha affermato il portavoce delle Nazioni Unite Stephane Dujarric.