Norvegia, bus esce di strada e finisce in lago: almeno 3 morti

Una corriera nel nord della Norvegia con 58 persone a bordo è stata coinvolta in un grave incidente ed è precipitata in un lago sulla E10 nel comune di Hadsel. Stando a un primissimo bilancio ci sarebbero almeno tre morti e quattro feriti gravi. Il mezzo è finito parzialmente sott'acqua. Alcuni dei passeggeri sono stati evacuati in una scuola nelle vicinanze. Molte delle persone a bordo sarebbero stranieri.