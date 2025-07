Guinea, almeno 15 morti per le inondazioni

Dalla fine di giugno almeno 15 persone sono morte in Guinea a causa delle inondazioni causate dalle piogge torrenziali. Lo ha reso noto un rapporto governativo. Oltre alle forti piogge, le inondazioni sono state aggravate da lavori di costruzione incontrollati e grondaie intasate, ha precisato il direttore dell'Agenzia nazionale per la gestione delle emergenze e dei disastri umanitari (Anguch) della Guinea. La capitale Conakry e le zone limitrofe sono state le zone più colpite e, oltre alle vittime, le inondazioni hanno ferito 19 persone danneggiando 138 case. In totale, 52 famiglie sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni.