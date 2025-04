Guinea Bissau, fermata un'italiana: è accusata di atti vandalici

Una cittadina italiana, Valentina Cirelli, originaria di La Spezia, è stata messa in stato di fermo in Guinea Bissau il 19 aprile nella zona di Ingorè al confine con il Senegal. Sarebbe accusata di aver preso parte a manifestazioni con atti vandalici ai danni di una società cinese, titolare di una concessione per lo sfruttamento del suolo per l'estrazione di minerali. La nostra connazionale, di nazionalità anche guineense, possiede nella zona un piccolo hotel, insieme al padre. "Stiamo seguendo il caso", ha fatto sapere il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Cirelli ha ricevuto visite quasi quotidiane da parte del corrispondente consolare a Bissau ed è in buone condizioni di salute.