Da una Ong la guida per combattere il razzismo nel linguaggio

No alle espressioni che associano il nero alla negatività o si applicano solo ai bianchi

Anzitutto, sostiene il rapporto, andrebbero evitate quelle frasi e parole che danno un connotato positivo al bianco, associandolo alla pulizia, alla purezza, alla bontà, e quelle che conferiscono un connotato negativo al nero, associandolo al male, all'oscurità, alla distruzione. Espressioni come "umore nero" e "tempi bui" andrebbero evitate perché - sostiene la guida - finiscono per "rafforzare i tropi dannosi e la gerarchia razziale costruita in cui le persone 'nere e minoritarie' sono spinte verso il basso". Il rapporto suggerisce inoltre di evitare quelle immagini e descrizioni visive che si applicano solo ai bianchi, come "arrossire", "facce cineree" e "labbra che diventano blu". Non andrebbe usata nemmeno l'espressione "classe operaia bianca", da sostituire con il termine "classe operaia multietnica" o "persone della classe operaia di tutte le etnie", per includere nel concetto anche neri e minoranze.