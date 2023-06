La guida di Kiev per riconoscere i sosia di Putin: dal viso all'andatura | Il Cremlino: "Bugie"

I dubbi e le teorie

I primi sospetti sull'autenticità di Putin erano stati avanzati fin dall'inizio della guerra. I sosia sarebbero comparsi in diversi contesti pubblici, dalla visita a Mariupol e Kherson, all'incontro ravvicinato con gli studenti a Mosca in situazioni insomma, rischiose per l'incolumità del presidente. Differenze che non riguardano solo i dettagli del viso come mento, naso e distanza tra gli occhi, ma anche l'andatura, i movimenti e persino gli atteggiamenti. Andriy Yusov, portavoce dell'agenzia di intelligence militare ucraina ha sottolineato che lo zar "non si sederebbe mai in quella macchina e non si vestirebbe mai in quel modo. Non parlerebbe mai con presunti residenti locali, questo perché l'accesso al vero Putin al Cremlino è limitato anche per il suo stesso entourage". In quell'occasione, il quotidiano tedesco Bild, aveva pubblicato delle foto che mostravano le differenze tra il presidente russo e i suoi presunti sosia. Lo scorso ottobre inoltre, il capo dell'intelligence militare ucraina, Kyrylo Budanov, avvertiva: sarebbero almeno tre le controfigure utilizzate per le sue apparizioni in pubblico, o addirittura per dissimulare un vuoto di potere al Cremlino. Per Budanov, i tre sostituti del presidente russo si sarebbero sottoposti a interventi chirurgici per assomigliargli il più possibile.