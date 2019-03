Guerriglia dei gilet gialli, Macron: "Prenderemo decisioni forti"

Il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato che intende prendere "decisioni forti" in modo tale che la guerriglia e le devastazioni compiute dai gilet gialli a Parigi "non accada più". "Molto è stato fatto da novembre, ma la protesta odierna dimostra chiaramente che non ci siamo", ha aggiunto il numero uno dell'Eliseo durante la riunione dell'Unità di crisi al ministero dell'Interno transalpino.