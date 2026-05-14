La Russia ha attaccato in modo duro e intenso Kiev nella notte, con il lancio di droni e missili balistici, alla fine della tre giorni di cessate il fuoco. Lo riferisce il sito The Kyiv independent. Molte le esplosioni avvertite nella capitale ucraina. I sistemi di difesa aerea sono entrati in funzione per abbattere i droni. Edifici crollati nella periferia della capitale ucraina. Il bilancio parziale è di un morto e 16 feriti, come ha riferito il capo dell'amministrazione militare della città, Timur Tkachenko. I feriti sono stati ricoverati in ospedale, tranne due che hanno ricevuto cure ambulatoriali.