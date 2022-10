Ucraina: i russi iniziano a evacuare le istituzioni statali a Kherson | Trovato impiccato l'ufficiale responsabile della mobilitazione in Russia

La guerra in Ucraina giunge al 236esimo giorno.

Papa Francesco chiede "in nome di Dio che si metta fine alla follia crudele della guerra". Nella giornata di domenica gli allarmi aereo sono risuonati in tutte le regioni del Paese, ma controffensiva ucraina continua a dare frutti: i russi, fa sapere Kiev, hanno iniziato a evacuare istituzioni statali Kherson. In Russia trovato impiccato l'ufficiale responsabile della mobilitazione voluta da Putin.