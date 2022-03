Guerra Ucraina, Mosca nega gli attacchi a Mariupol e Chernihiv

La Russia nega le accuse di aver bombardato il teatro di Mariupol, che ospitava centinaia di civili sfollati.

Secondo il ministero della Difesa di Mosca è stata la milizia ultra-nazionalista ucraina del Battaglione Azov a distruggere l'edificio. Il Cremlino smentisce anche di essere responsabile del raid in cui sono rimasti uccisi almeno 10 civili in fila per il pane a Chernihiv, 150 km a nord di Kiev.