Guerra Ucraina, Medvedev: "Russia ha diritto di usare armi nucleari"

La Russia ha "il diritto" di utilizzare armi nucleari "se necessario, in base alla dottrina nucleare".

A ribadirlo è il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo ed ex presidente della Federazione, Dmitry Medvedev. Al tempo stesso, ha aggiunto Medvedev, Mosca "farà tutto il possibile per impedire ai vicini ostili, come l'Ucraina, di acquisire armi nucleari".